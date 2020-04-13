Emniyet Müdürü Dağdeviren'den çocuklara doğum günü sürprizi - Son Dakika

Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, babası İdlip'te görevli olan 5 yaşındaki Muhammed ile yine babası demiryollarında makinist olan 4 yaşındaki Amine'ye sürpriz doğum günü pastası götürdü.



Göreve geldiği günden bu yana hayata geçirdiği projelerle Malatyalıların gönlünde taht kuran Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, babaları görev başında olan 2 çocuğu sürpriz doğum günü pastası alarak ziyaret etti.



Suriye'nin İdlib kentinde görevli Uzman Çavuş Yunus Çalgın'ın 5 yaşına giren oğlu Muhammed Ömer Çalgın'ın doğum günü olduğunu öğrenen Dağdeviren, doğum günü pastası alarak Ataköy Mahallesinde yaşayan Muhammed'e sürpriz yaptı.



Kapı da polisleri gören minik Muhammed, doğum günü pastasını üfleyerek yeni yaşını kutlarken, Emniyet Müdürü Dağdeviren'in getirdiği oyuncak ile mutlu oldu.



Öte yandan 155 polis hattını arayan TCDD görevli makinist Bekir Deniz'de görevde olması nedeniyle 4 yaşına giren kızı Amine'nin doğum günü olduğunu söyledi. Emniyet Müdürü Dağdeviren, Koyunoğlu Mahallesinde oturan 4 yaşındaki Amine Deniz'e de doğum günü pastası yaptırarak sürpriz yaptı. Küçük Amine'yi evinde ziyaret eden Dağdeviren, bu mutlu gününde babası görevde olan Amine'yi yalnız bırakmadı. - MALATYA