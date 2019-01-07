Son Dakika Haberleri: Emniyet Müdürü Dağdeviren'den Polislere Moral Ziyareti

Emniyet Müdürü Dağdeviren'den Polislere Moral Ziyareti

2 saat önce

Sinop Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, kentte görev yapan polisleri ziyaret etti.

Emniyet Müdürü Dağdeviren'den Polislere Moral Ziyareti, System.String[]
Sinop Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, kentte görev yapan polisleri ziyaret etti.

Dağdeviren, beraberindeki emniyet müdürü yardımcılarıyla gerçekleştirdiği ziyarette polislere çeşitli hediyeler vererek, sorun ve taleplerini dinledi.

Özel Harekat Şubesini de ziyaret eden Dağdeviren'e burada polislerce Türk bayrağı hediye edildi.

Dağdeviren, polislik mesleğinin zorluklarına işaret ederek, halkın huzuru ve güvenliği için canları pahasına görev yapan meslektaşlarını zaman zaman ziyaret ederek moral vermeye çalıştıklarını söyledi.

Polislerin sorun, talep ve isteklerini de dinlediklerini vurgulayan Dağdeviren, personele görevlerinde başarı diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:18 Kaynak: AA

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