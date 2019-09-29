Son Dakika Haberleri: Emniyet Müdürü Dağdeviren göreve başladı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Emniyet Müdürü Dağdeviren göreve başladı

1 saat önce

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Ercan Dağdeviren kente gelerek göreve başladı.

Emniyet Müdürü Dağdeviren göreve başladı, System.String[]

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Ercan Dağdeviren kente gelerek göreve başladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yayımlanan kararname ile Sinop Emniyet Müdürlüğü görevinden Malatya Emniyet Müdürlüğüne atanan Ercan Dağdeviren akşam saatlerinde kente geldi.


İl Emniyet Müdürlüğünde polis tören mangası ile karşılanan Dağdeviren'i emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, ilçe emniyet müdürleri ve birim amirleri karşıladı.


Daha sonra makama geçerek göreve başlayan Emniyet Müdürü Dağdeviren, görevini en iyi şekilde yapma gayreti içerisinde olacağını ifade etti.


Her türlü fedakarlığı yaparak en iyi şekilde hizmet etme gayreti içerisinde olacaklarını dile getiren Dağdeviren, "Umarım Rabbim de bizi mahcup etmez. Burası doğunun en önemli şehri. İnşallah bizim için de Malatya'mız için de hayırlı olur. Devlet memurluğunun gerektirdiği şekilde en iyi hizmeti vermeye çalışacağız. Birlikte güzel bir çalışma yürüteceğimizi düşünüyorum. Bize de Malatya'ya da hayırlı olsun inşallah." diye konuştu. - MALATYA

Emniyet Müdürlüğü, Ercan Dağdeviren, Malatya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 08:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vatandaşların banka hesaplarını ele geçirip kredi çektiler
Malatya'da halk otobüsü devrildi: En az 25 yaralı Sakarya'da 143 asker zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı TEM'de korkunç kaza! Annesinin cansız bedeni başında dakikalarca gözyaşı döktü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2019 21:16:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emniyet Müdürü Dağdeviren göreve başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]