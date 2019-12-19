Emniyet Müdürü Dağdeviren Neşet Ertaş için şiir yazdı - Son Dakika

İnönü Üniversitesi'nde düzenlenen 'Neşet Ertaş türküleri' konserinde Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'in ünlü sanatçı için yazdığı şiir büyük beğeni topladı.



İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde ünlü halk ozanı Neşet Ertaş Türküleri konseri düzenlendi. Yoğun ilgi gören geceye, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Necmi İnce ile kent protokolü de katıldı.



Türkülerinde 'Garip' mahlasını kullanan ve ölümünün üzerinden 7 yıl geçen Neşet Ertaş'ın dillerden düşmeyen eserleri Hayri Akbudak'ın şefliğinde İnönü Üniversitesi Gençlik Korosu tarafından seslendirildi.



Programın konukları arasında yer alan Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren de, Bozkırın tezenesi olarak anılan Neşet Ertaş için yazdığı şiiri seslendirdi. Ünlü halk ozanının aynı zamanda hemşehrisi de olan Dağdeviren'in seslendirdiği şiiri salondakiler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.



Gece, protokol üyelerinin koroya çiçek takdimi ile son buldu. - MALATYA