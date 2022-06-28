Emniyet Müdürü Dağdeviren, Özel Güvenlik Görevlileri gününü kutladı - Son Dakika
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Emniyet Müdürü Dağdeviren, Özel Güvenlik Görevlileri gününü kutladı

28.06.2022 17:19
Emniyet Müdürü Dağdeviren, Özel Güvenlik Görevlileri gününü kutladı

Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Malatya Park'ta görev yapan güvenlik personelinin 26-30 Haziran Özel Güvenlik Haftası'nı kutladı.

Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Malatya Park'ta görev yapan güvenlik personelinin 26-30 Haziran Özel Güvenlik Haftası'nı kutladı.

Özel güvenlik hizmetlerinin yasal çerçevesini belirleyen ve 26 Haziran 2004'te yürürlüğe giren Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile 26-30 Haziran arası Özel Güvenlik Günü ve Haftası olarak kutlanıyor. Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile Özel Güvenlik Şube Müdürü Ramazan Sarıhan, bu özel günde Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde güvenlik personelini unutmadı.

Güvenlik personeliyle bir araya gelen Emniyet Müdürü Dağdeviren, çalışmalarından dolayı güvenlik personeline teşekkür etti. Dağdeviren, güvenlik personellerinin gece gündüz demeden görevlerini fedakarca yerine getirdiklerini söyleyerek, "Kamu düzeni ve güvenliğini tamamlayıcı mahiyette görev yapan Özel Güvenlik Görevlilerini ziyaret ederek 26-30 Haziran tarihleri arasında kutlanan Özel Güvenlik Görevlileri Haftasını hep birlikte kutladık" dedi.

Yapılan konuşmalar sonrası ise Özel Güvenlik Görevlileri Haftası nedeniyle pasta kesimi gerçekleştirildi. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Ercan Dağdeviren, alışveriş, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Emniyet Müdürü Dağdeviren, Özel Güvenlik Görevlileri gününü kutladı - Son Dakika

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