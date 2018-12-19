Son Dakika Haberleri: Emniyet Müdürü Demir, Alanyalılarla Buluştu

Emniyet Müdürü Demir, Alanyalılarla Buluştu

3 saat önce

Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Alanya'dan gelen 30 aile ve Denizli'de üniversite öğrenimi görmekte olan Alanyalı öğrencilerle bir araya geldi.

Emniyet Müdürü Demir, Alanyalılarla Buluştu, System.String[]
Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Alanya'dan gelen 30 aile ve Denizli'de üniversite öğrenimi görmekte olan Alanyalı öğrencilerle bir araya geldi.

İl Emniyet Müdürü Demir, Alanya'dan gelen 1'i Alman, 30 aile ve Pamukkale Üniversitesinin farklı bölümlerinde öğrenim görmekte olan Alanyalı öğrencilerle Denizli Polisevi'nde buluştu.

Demir, dedesi ve ninesiyle uzun süredir görüşemeyen bir üniversite öğrencisinin ailesiyle buluşmasını sağlayarak sevinçlerine ortak oldu.

Emniyet Müdürü Demir, Torosların çocukları olan Yörüklerin genelde birbirleriyle bir araya gelemediklerini, işlerini ferdi olarak yürüttüklerini ifade etti.

Bunun yeterli olmadığını dile getiren Demir, "Birlik ve beraberlik içerisinde olmak çok güzel. Burada 250'den fazla kız ve erkek öğrenciyi bir araya getirerek aidiyet duygularının gelişmesine, motivasyon ve başarılarının üst düzeye çıkarılmasına ve kendi aralarındaki dayanışmanın artmasına yardımcı oluyoruz. Herbiriniz ileride kocaman bir aile olarak diğer illerdeki Alanyalılara da örnek olacaksınız. Burada misafirimiz olan 30 ailemiz de bu buluşmaya şahitlik ederek, bu muhabbet ortamında onların da gençlerden bu sinerji aldıklarını görüyorum." diye konuştu.

Bu ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Demir, misafirlerin tamamına Alanyaspor forması ile çeşitli hediyeler verdi. Misafirler de Alanyaspor formalarını giyerek birlikte fotoğraf çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:17 Kaynak: AA

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