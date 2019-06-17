Emniyet Müdürü Deniz'in mutlu günü
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DÜZCE(İHA) – Düzce Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz'in kızı Gözde Deniz, Metin ekin ile bir ömür boyu mutluluğa evet dediler.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:01 Kaynak: İHA
DÜZCE(İHA) – Düzce
Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz
'in kızı Gözde Deniz, Metin ekin ile bir ömür boyu mutluluğa evet dediler.
Düzce İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz'in kızı Gözde Deniz, Metin Ekin ile dünya evine girdi. Genç
çiftin nikahını Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu
kıyarken şahitliğini ise Vali Zülkif Dağlı
ile Milletvekili Ayşe Keşir
nikah şahitliğini yaptı. Gözde Deniz ve Metin Ekin hayatlarını birleştirdikleri törene çok sayıda katılım oldu. İyi günde ve kötü günde birlik ve beraberlik sözü veren Gözde Deniz ve Metin Ekin çifti bir ömür boyu mutluluk için 'evet' dediler. - DÜZCE
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