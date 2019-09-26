Emniyet Müdürü Dilberoğlu, Muğla'ya uğurlandı

Emniyet Müdürleri Kararnamesiyle Muğla Emniyet Müdürlüğüne atanan Hakkari Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu için uğurlama programı düzenlendi.

Eski valilik binası önünde düzenlenen programda Dilberoğlu, kendisini uğurlamaya gelen kurum müdürleri, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Dilberoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hakkari'de üç yıl önce başladığı görevi en iyi şekilde ve halkın teveccühünü kazanarak tamamladığını söyledi.

Görev için vatanın en ücra köşesine geldiğini, buradaki zorlukları halkın sıcaklığıyla aştıklarını belirten Dilberoğlu, "Halkın gösterdiği muazzam sıcaklık ve sevgiyle Hakkari serüvenimizi tamamlamış olduk. İnşallah bundan sonra da yurdumuzun bir başka köşesinde Muğla'da görevimize devam edeceğiz. Sevgiyle başlayan hiçbir yolun yarım kalmayacağını bu insanlarla karşılıklı olarak herkese ispatlamış olduk." diye konuştu.

Kente yeni atanan İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ın da kente iyi hizmetler yapacağından emin olduğunu dile getiren Dilberoğlu, "Burada çalışan basın mensupları için söylenecek çok şey var. Türkiye'nin nadir bir basın teşkilatına sahibiz. Hakkari'nin imajını düzeltmek ve buradaki güzellikleri yansıtmak için ellerinden geleni yaptı bu arkadaşlarımız. Özellikle onlara çok teşekkür ediyorum." dedi.

Ardından vatandaşlarla vedalaşan Dilberoğlu, yeni görev yerine uğurlandı.