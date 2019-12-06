Son Dakika Haberleri: Emniyet Müdürü Dinç, Eskişehirspor Kulübü'nü ziyaret etti
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Emniyet Müdürü Dinç, Eskişehirspor Kulübü'nü ziyaret etti

6 saat önce

Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Ümraniyespor maçı öncesinde Eskişehirspor Kulübü'ne moral ziyaretinde bulundu.

Emniyet Müdürü Dinç, Eskişehirspor Kulübü'nü ziyaret etti, System.String[]

Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Ümraniyespor maçı öncesinde Eskişehirspor Kulübü'ne moral ziyaretinde bulundu.


Eskişehirspor, TFF 1. Lig'in 14. haftasında bu akşam İstanbul temsilcisi Ümraniyespor'u ağırlayacak. Ligin güçlü ekiplerinden Ümraniyespor'u konuk edecek olan siyah-kırmızılılar hazırlıkları tamamladı. Maç öncesinde İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, camiaya moral ziyaretinde bulundu. Ayrıca Emniyet Müdürü Dinç, Eskişehir Yeni Stadı'ndan ücretini ödeyerek bir adet loca satın aldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören, destekleri için Engin Dinç'e teşekkür etti.


Ziyaret toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

Eskişehirspor, Engin Dinç, Eskişehir, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:43 Kaynak: İHA
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