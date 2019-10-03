Emniyet Müdürü Doğuş'a hayırlı olsun ziyareti
23 dakika önce
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, muhtarları kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:50 Kaynak: AA
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, muhtarları kabul etti.
Muhtarlar, Emniyet Müdürleri Kararnamesiyle Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne atanan Selçuk Doğuş'u ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
Doğuş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, muhtarlara teşekkür etti.
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