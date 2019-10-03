Son Dakika Haberleri: Emniyet Müdürü Doğuş'a hayırlı olsun ziyareti
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Emniyet Müdürü Doğuş'a hayırlı olsun ziyareti

23 dakika önce

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, muhtarları kabul etti.

Emniyet Müdürü Doğuş'a hayırlı olsun ziyareti, System.String[]

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, muhtarları kabul etti.

Muhtarlar, Emniyet Müdürleri Kararnamesiyle Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne atanan Selçuk Doğuş'u ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Doğuş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, muhtarlara teşekkür etti.

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Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:50 Kaynak: AA
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