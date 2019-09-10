Son Dakika Haberleri: Emniyet Müdürü Durukan göreve başladı
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Emniyet Müdürü Durukan göreve başladı

1 saat önce

Koca Seyit Emniyet Şube Müdürü iken Bigadiç İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Fatih Durukan göreve başladı.

Emniyet Müdürü Durukan göreve başladı, System.String[]

Koca Seyit Emniyet Şube Müdürü iken Bigadiç İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Fatih Durukan göreve başladı.


Koca Seyit Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğünden Bigadiç Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Fatih Durukan, Bigadiç'te görevine başladı. Göreve başlayan Müdür Durukan, ilçenin huzur ve güveni için özveriyle mücadele edeceklerini ve Bigadiç gibi güzel bir ilçede görev yapacak olmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.


Balıkesir Havran doğumlu olan Emniyet Müdürü Fatih Durukan evli ve bir çocuk babası. - BALIKESİR

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Bigadiç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:42 Kaynak: İHA
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