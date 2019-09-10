Emniyet Müdürü Durukan göreve başladı

Koca Seyit Emniyet Şube Müdürü iken Bigadiç İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Fatih Durukan göreve başladı.



Koca Seyit Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğünden Bigadiç Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Fatih Durukan, Bigadiç'te görevine başladı. Göreve başlayan Müdür Durukan, ilçenin huzur ve güveni için özveriyle mücadele edeceklerini ve Bigadiç gibi güzel bir ilçede görev yapacak olmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.



Balıkesir Havran doğumlu olan Emniyet Müdürü Fatih Durukan evli ve bir çocuk babası. - BALIKESİR