Son Dakika Haberleri: Emniyet Müdürü Ekici'den Rektör Şevli'ye veda ziyareti
Son Dakika Güncel Haber

Emniyet Müdürü Ekici'den Rektör Şevli'ye veda ziyareti

1 saat önce

Van Emniyet Müdürü Suat Ekici, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'ye veda ziyaretinde bulundu.

Emniyet Müdürü Ekici'den Rektör Şevli'ye veda ziyareti, System.String[]

Van Emniyet Müdürü Suat Ekici, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'ye veda ziyaretinde bulundu.

YYÜ'den yapılan açıklamaya göre, Aydın Emniyet Müdürlüğüne atanan Ekici veda ziyaretleri kapsamında YYÜ Rektörü Şevli'yi makamında ziyaret etti.

Emniyet müdürleri kararnamesiyle Aydın Emniyet Müdürlüğüne atanan Ekici'ye yeni görevinde başarı dileyen Rektör Şevli, "Van'da görev yaptığı süre içinde Emniyet Müdürümüz Suat Ekici ile çalışma imkanımız oldu. Başarılarını Aydın'da da göstereceğine inancımız tamdır." dedi.


Ekici de görev yapmaktan mutluluk duyduğu Van'ı unutmayacağını söyledi.

Rektör, Aydın, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili Canikli'den CHP'ye IMF tepki: IMF özlemi kıyıya vurdu
Bahçeli, hastane çıkışı "Geçmiş olsun" dileklerine "Sağolun" diyerek yanıt verdi BM, Suriye Anayasa Komitesi'nin oluşturulduğunu açıkladı Metrobüs durağı asansöründe yangın çıktı! Ekipler seferber oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 17:39:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emniyet Müdürü Ekici'den Rektör Şevli'ye veda ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]