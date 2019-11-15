Emniyet Müdürü Erduğan gazetecilerle buluştu

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan basınla bir araya geldi. Müdür Erduğan burada yaptığı açıklamada, "Ne kadar çok vakit geçirirsek, ne kadar çok birbirimizle iletişim halinde olursak, doğru olan haberleri seri bir şekilde haklımıza sunabiliriz" dedi.



Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Polisevi'nde düzenlenen kahvaltılı basın toplantısında gazetecilerle bir araya geldi. Gazetecilerle düzenlenen toplantıya Emniyet Müdür yardımcıları, şube müdürleri ve çok sayıda polis katıldı. Emniyet Müdürü Erduğan burada yaptığı açıklamada, vatandaşlara daha doğru bilgi duyurabilmek için güvenlik güçleri ile gazetecilerin daha çok iletişim halinde olması gerektiğini belirtti.



Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, "Hepiniz hoş geldiniz. Şereflendirdiniz onurlandırdınız. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Malumunuz burada 2 aya yakın oldu göreve başlayalı. Hepiniz ziyaret ettiniz teşekkür ederim. Fakat istedik ki kahvaltıda buluşalım. Daha rahat, daha samimi bir ortamda dertlerimizi, sıkıntılarımızı sizlerle paylaşalım istedik. Muhakkak Tekirdağ halkında güvenlik hizmeti sunuyoruz. Amacımız, bu sunduğumuz güvenlik hizmetini daha kaliteli hale nasıl getiririz. Tekirdağ halkına Tekirdağlı hemşehrilerimize nasıl daha güzel, daha kaliteli biz güvenlik hizmeti sunarız, bütün derdimiz, tasamız ve gayemiz bu" dedi.



"Sizlerin desteğine ihtiyacımız olduğu aşikar"



Erduğan konuşmasının devamında, "Bunu yaparken kendi doğrularımız doğrultusunda yapıyoruz ancak bu yaptıklarımızın da halkın nezdinde bilinmesi, halkın bilgilendirilmesi ve bazı konularda bilinçlendirilmesi amacıyla da sizlerin desteğine ihtiyacımız olduğu aşikar. Dolayısıyla bazı meslekler vardır görev yaparken, birlikte daha fazla mesai harcamaları gerekir. Ortak zaman saat anlamında söylüyorum. Dolayısıyla bizim güvenlik güçleri ile basınımız da bu meslek gruplarına giriyor. Ne kadar çok vakit geçirirsek, ne kadar çok birbirimizle iletişim halinde olursak, doğru olan haberleri seri bir şekilde halkımıza sunabiliriz" diye konuştu.



Konuşmaların ardından toplantı soru ve cevaplarla devam etti. - TEKİRDAĞ