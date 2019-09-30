Emniyet Müdürü Ergüder'den Vali Pekmez'e ziyaret

Cumhurbaşkanlığının 19 Eylül 2019 tarih ve 2019/320 sayılı İl Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Uşak Emniyet Müdürlüğü görevinden Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan İbrahim Ergüder, kente gelerek görevine başladı.



Adıyaman'a gelerek görevine başlayan İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, ilk olarak Vali Aykut Pekmez'i makamında ziyaret etti.



Yeni Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'i makamında kabul ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aykut Pekmez, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'le bir süre sohbet ederek yeni görevinin hayırlı olması temennisiyle çalışmalarında başarılar diledi. - ADIYAMAN