Son Dakika Haberleri: Emniyet Müdürü Ergüder: "Zalimler kaçacak yer arayacak"
Son Dakika Güncel Haber

Emniyet Müdürü Ergüder: "Zalimler kaçacak yer arayacak"

42 dakika önce

Uşak İl Emniyet Müdürlüğünden Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne atanan İbrahim Ergüder, suçlulara "Zalimlerin kaçacak yer arayacak" dedi.

Emniyet Müdürü Ergüder:

Uşak İl Emniyet Müdürlüğünden Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne atanan İbrahim Ergüder, suçlulara "Zalimlerin kaçacak yer arayacak" dedi.


Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, birim amirleri ve polisler tarafından karşılanan Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada birlik ve beraberlik mesajı verdi.


Müdür Ergüder yaptığı açıklamada, "Bir birinden değerli meslektaşlarım ve Adıyamanlılarımızla birlikte burada çok güzel işlere imza atacağımıza kimsenin şüphesi olmasın. Adıyamanımız köklü kulüpleri ve yetiştirmiş olduğu sporcularla beraber Türkiye'de uzun yıllar söz sahibi olmuş bir ilimiz. Biz bundan sonra Adıyaman'da olan her bir spor kulübümüz ve sporcularımızı istenilen seviyede ve istedikleri yerlerde olabilmeleri adına desteklerimizi her daim teşkilat olarak vermeye devam edeceğiz.


Zalimler her daim kendilerine kaçacak yer arayacaklar, bunu da zaman içerisinde göreceksiniz. Mazlumlarda kendilerini daha çok güvende hissedecekler. Bu göreve başlarken ana düşüncemiz biz, siz değil, hep bir olacağız, birlikte olacağız ve birlikte güçlüyüz konseptiyle Adıyaman ilimizde inşallah çok güzel işlere, hayırlı işlere imza atmış olacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Adıyaman'a ve Adıyamanlılara hizmet edecek olmanın büyük bir heyecanı üzerimizde bulunuyor" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Off-Road Türkiye Şampiyonası 3. ayak yarışları nefes kesti
Bu mesleği yapanlar 55 yaşını zor görüyor 3 bacaklı buzağıya 'protez bacak' isteği "Annem" filmine giden Bülent Ersoy, gözyaşlarına boğuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 12:39:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emniyet Müdürü Ergüder: "Zalimler kaçacak yer arayacak"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]