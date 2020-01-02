Emniyet Müdürü Esertürk, sürücüleri uyardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emniyet Müdürü Esertürk, sürücüleri uyardı - Son Dakika

Emniyet Müdürü Esertürk, sürücüleri uyardı

6 saat önce

Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, kış mevsimi ile birlikte değişen hava koşullarına dikkat çekerek sürücüleri tedbirli ve dikkatli araç kullanmaları konusunda uyardı.

Emniyet Müdürü Esertürk, sürücüleri uyardı, System.String[]

Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, kış mevsimi ile birlikte değişen hava koşullarına dikkat çekerek sürücüleri tedbirli ve dikkatli araç kullanmaları konusunda uyardı.


Kış mevsimi ile birlikte Yozgat'ta vatandaşların can ve mal güvenliğini temin etmek, huzur ve güven içinde seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla sürücü ve vatandaşları dikkatli araç kullanımları konusunda uyaran Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk,2020 yılında Yozgat'ta trafik kazalarının ve ölümlerin olmaması dileğinde bulundu.


Ülke genelinde trafikte ciddi manada vatandaşın hayatını kaybettiğini söyleyen Esertürk, kış mevsiminde sürücülerin gerekli tedbirleri alarak trafiğe çıkması gerektiğini dile getirdi. Esertürk, "Trafik kazalarının oluşunda en büyük sebep alınmamış olan tedbirlerdir. Özellikle hali hazırda mevsim itibariyle de kış lastiklerinin kullanılması, araçlarda gerekli tesisatın hazır bulundurulması, emniyet kemerinin muhakkak takılması, hız kurallarına dikkat edilmesi, sollama ve yakın takibin ciddi manada kontrol edilmesi trafik kazalarını önleyecektir. Bunun haricinde yorgun bir şekilde araç kullanmak dikkatsizlik neticesinde ölümlü ve yaralamalı kazalara sebebiyet verecektir. Bu nedenle 2020 yılı Yozgat için trafik kazalarının olmadığı, ölümlerin yaşanmadığı bir yıl olmasını diliyoruz. Bu amaçla biz de vatandaşlarımızı bilgilendirme yönünden faaliyetlerimize ağırlık vereceğiz. Kontrollerimizde her şeyden önce eğitici ve öğretici olacak sadece cezalara dayalı olmayacak. Vatandaşlarımızı cezaların yanında bilgilendirmek ve bilinçlendirmek gerekiyor. Bu faaliyetlerimize ağırlık vereceğiz" dedi.


"Uygulamalar vatandaşlara duyurulacak"


Özellikle şehir içerisinde yapılan yüksek hız sonucu trafik kazalarının yaşandığını da hatırlatan Esertürk, "Şehir içerisinde hız önemli. Yüksek hızda insanlar trafik kazası yaptıklarında kendileri ve çevresindeki yaya ve araç sürücüleri için tehdit oluşturuyor. 2020 yılında trafikle alakalı uygulamalarımızı bir gün öncesinde basınla paylaşacağız. Vatandaşımızı bilgilendireceğiz ve ertesi gün de uygulamayı yapacağız. Modifiyeli ve dirift yapan araçlara asla müsaade etmeyeceğiz, bunlar topluma hem rahatsızlık veriyor hem de vatandaşlarımızın ve sürücülerin can güvenliğini tehdit ediyor" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Yozgat, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 03:06 Kaynak: İHA
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