Emniyet müdürü, evlenen komiser yardımcılarına kelepçe taktı - Son Dakika

Emniyet müdürü, evlenen komiser yardımcılarına kelepçe taktı

BURSA İnegöl İlçesi Emniyet Müdürü Nihat Şahin, nikah masasına oturan komiser yardımcıları Mustafa Ayhan (29) ve Merve Kılıç'ı (26) birbirlerine kelepçeledi.

BURSA İnegöl İlçesi Emniyet Müdürü Nihat Şahin, nikah masasına oturan komiser yardımcıları Mustafa Ayhan (29) ve Merve Kılıç'ı (26) birbirlerine kelepçeledi.

?İnegöl İlçesi Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcıları Mustafa Ayhan ve Merve Kılıç, yaklaşık bir yıl önce Ankara Polis Akademisi'nde tanıştı. Mezuniyetin ardından İnegöl'e atanan çift, evlenme kararı alıp, bugün İnegöl Nikah Dairesi'nde kıyılan nikahla dünya evine girdi. İnegöl İlçe Emniyet Müdürü Nihat Şahin de çifte, düğün hediyesi olarak kelepçe taktı. Mustafa ve Merve çiftini birbirlerine kelepçeleyen Şahin, mutluluklar diledi.

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Nihat Şahin, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 14:45 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Emniyet müdürü, evlenen komiser yardımcılarına kelepçe taktı - Son Dakika
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