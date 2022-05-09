Emniyet Müdürü Fil: "Kapımızın her zaman açık olduğunu asla unutmayın" - Son Dakika
Üye Girişi

Emniyet Müdürü Fil: "Kapımızın her zaman açık olduğunu asla unutmayın"

09.05.2022 10:55
Emniyet Müdürü Fil: "Kapımızın her zaman açık olduğunu asla unutmayın"

Tarsus İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Fil ve beraberindeki personel, Okul Aile El Ele Yön Verelim Geleceğe projesi kapsamında Fahrettin Paşa İlk/Ortaokulunda öğrencilerle ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Fil ve beraberindeki personel, Okul Aile El Ele Yön Verelim Geleceğe projesi kapsamında Fahrettin Paşa İlk/Ortaokulunda öğrencilerle ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Buluşmada konuşma yapan Müdür Ebubekir Fil, "Değişen dünya, değişen aile yapısı ve değişen alışkanlıklar ile değişen eğitim sistemine, ailelerin ve öğrencilerin uyum sürecine büyük katkı sağlayan bu projede, biz de üzerimize düşen görevi yapmaktayız. Çocuklarımızın iyi bir insan, iyi bir vatandaş olabilmesi için gereken en önemli faktörlerden biri de çevrenin etkisidir. Bu sebeple Tarsus'un huzurunun ve sükunetinin devamlılığı, okul çevrelerinin ve içerisinin kötülüklerden arındırılması amacıyla var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bizler sizin abileriniz ve ablalarınız olarak her zaman yanınızdayız. Sizler de teşkilatımızın kapılarının her zaman açık olduğunu asla unutmayın" dedi.

Emniyet personeli ise öğrencilere karşılaşabilecekleri genel asayiş olayları, 112 ihbar hattı ve diğer ihbar uygulamaları ile trafik olayları hakkında bilgilendirme yaptı. - MERSİN

Emniyet Müdürü Fil: Kapımızın her zaman açık olduğunu asla unutmayın
Emniyet Müdürü Fil: Kapımızın her zaman açık olduğunu asla unutmayın

YORUMLAR
500

Hisarcık, Tarsus, Okul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Emniyet Müdürü Fil: 'Kapımızın her zaman açık olduğunu asla unutmayın' - Son Dakika


Son Dakika
10:46 Çalıştığı eski iş yerinden yarım milyon liraya yakın para çaldı! Suçunu itiraf eden şüpheli tutuklandı
10:41 Çağlar Ökten'den eşi Seda Sayan'a aşk dolu sözler: Kadın kadın olacak be
10:39 9 Mayıs Zafer Bayramı töreninde konuşan Putin: Nazizm'i un ufak edenlerin anısını korumak görevimiz
10:36 Ankara'da bir haftalık uyuşturucu operasyonu bilançosu: 307 şüpheliden 33'ü tutuklandı
10:34 9 Mayıs'ta dolar, 14,98 seviyelerinde alıcı buluyor
10:26 9 Mayıs'ta altının gram fiyatı 901 lira seviyesinden işlem görüyor
10:24 "Suriyeliler devletten maaş alıyor mu?" sorusuna İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı cevap verdi
10:23 Görenler şaştı kaldı! Çin'de gökyüzü kızıla boyandı
10:07 Özlem Yılmaz'dan hayranlarını üzen açıklama: Oyunculuğu bıraktım
09:49 Tayvan 8 büyüklüğündeki şiddetli depremle sarsıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 11:03:51. #1.12#
SON DAKİKA: Emniyet Müdürü Fil: "Kapımızın her zaman açık olduğunu asla unutmayın" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement