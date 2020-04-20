Emniyet Müdürü görevi başında kalp krizi geçirdi - Son Dakika

Balıkesir Karesi İlçe Emniyet Müdürü Güven Türkmen görevi başında kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Türkmen'e anjiyo yapıldı.



Balıkesir'in Karesi İlçe Emniyet Müdürü Güven Türkmen dün gece sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesi nedeniyle uygulamaya çıktı. Uygulama esnasında aracında rahatsızlanan Türkmen Balıkesir Devlet Hastanesi acile götürüldü. Hastanede ilk tetkiki yapılan İlçe Emniyet Müdürünün kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Balıkesir Devlet Hastanesinden ambulans ile şehir hastanesine sevk edilen Türkmen burada da anjiyo oldu. Türkmen'in sağlık durumunun iyi olduğu fakat açık kalp ameliyatı olacağı öğrenildi. - BALIKESİR