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Emniyet Müdürü Hasan Onar görevine başladı

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayınlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Balıkesir'e yeni atanan Emniyet Müdürü Hasan Onar görevine başladı.

Emniyet Müdürü Hasan Onar görevine başladı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayınlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Balıkesir'e yeni atanan Emniyet Müdürü Hasan Onar görevine başladı. Müdür Onar, " Mardin'den sonra Balıkesir'de de vatandaşın güven ve huzuru için çalışacağım" dedi.


Mardin'de başarılı bir görev sürecini tamamlayan ve Balıkesir Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Emniyet Müdürü Hasan Onar, görevine başladı. Görevdeki ilk günlerini geçiren Müdür Onar, "Balıkesir'de bugüne kadar görev yapmadım. Ancak Afyonluyum. Mesleğe ilk İzmir'de başladım. Sonraki yıllarda Manisa'da mesaim oldu. Ardından Kırıkkale'de görev yaptım. Bu coğrafyayı tanıyorum. Kırıkkale'nin ardından da Mardin'e atanmıştım. Şimdi de Balıkesir'deyim. Mardin'den sonra Balıkesir'de de vatandaşın huzuru için çalışacağım" dedi.


İhlas Haber Ajansı ekibini makamında kabul eden Emniyet Müdürü Hasan Onar, spora karşı da ilgi duyduğunu söyledi. Okçuluk ile ilgilenen Müdür Onar, aynı zamanda futbol müsabakalarında temsilci olarak görev alıyor. - BALIKESİR

Recep Tayyip Erdoğan, Hasan Onar, Balıkesir, Mardin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:15 Kaynak: İHA
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