Emniyet müdürü iki çocuğun hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika
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Emniyet müdürü iki çocuğun hayalini gerçekleştirdi

6 saat önce

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, biri lösemi hastası, diğeri kardeşini kazada kaybeden iki çocuğun polis olmak hayalini onlara çocuk polis kimlik kartı vererek gerçekleştirdi.

Emniyet müdürü iki çocuğun hayalini gerçekleştirdi, System.String[]

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, biri lösemi hastası, diğeri kardeşini kazada kaybeden iki çocuğun polis olmak hayalini onlara çocuk polis kimlik kartı vererek gerçekleştirdi.


Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 2 yıl önce lösemi hastalığına yakalanan 5 yaşındaki Hasan Gülen'in ve yaklaşık 3 ay önce kardeşini trafik kazasında kaybedince "Annesizlik böyle bir şey, annem olsa kardeşim ölmezdi" diyerek hafızalara kazınan Hatice Bartan'ın (13) polis olmak istediğini öğrenince harekete geçti. Aktaş, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne talimat vererek çocukların polis olma hayalinin gerçekleştirilmesini, polis aracıyla alınıp makama getirilmesini istedi. Bunun üzerine Hasan Gülen tedavi gördüğü hastaneden alınırken, Hatice Bartan da evinden alınıp emniyete getirildi. Aktaş, iki çocuğu karşılayıp yakından ilgilenerek onlara hediyeler verdi. Çocuk polis kimlik kartı da vererek iki çocuğun hayallerini gerçekleştiren Aktaş, polislere de çocukların takip edilmesi ve polislik sınavlarına girmesinin sağlanması talimatını verdi.


Hatice Bartan, önce öğretmen olmak istediğini ancak bir gün okula gelen polislerin çocuklara yardım etmesiyle fikrinin değiştiğini, kendisinin de polis olup tüm çocuklara yardım edeceğini, bunun için de çok çalışacağını söyledi.


Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, her zaman yanlarında olacaklarını söylediği çocuklara kırtasiye yardımı da yaptı. - ADANA

Zafer Aktaş, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 10:17 Kaynak: İHA
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