Emniyet Müdürü Karabağ'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emniyet Müdürü Karabağ'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika

Emniyet Müdürü Karabağ'dan yeni yıl mesajı

6 saat önce

Van Emniyet Müdürü Ali Karabağ, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Emniyet Müdürü Karabağ'dan yeni yıl mesajı, System.String[]

Van Emniyet Müdürü Ali Karabağ, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.


Karabağ, mesajında, yeni yılda başarının, güzelliğin, mutluluğun, zenginliğin hedeflendiği, kardeşlik ve dostluk bağlarının pekiştiği, inançların güçlendiği, beklentilerin arttığı, yeni ümitlerin filizlendiğini belirtti.

Geride bırakılan yılların ise yapılanların ve yapılamayanların değerlendirilmesi ve yeni hedeflerin belirlenmesi, gelecek adına daha sağlıklı ve doğru kararların alınmasına, planlamaların yapılmasına vesile olduğunu bildiren Karabağ, 2019'da Van'da ve bölgede günden güne hakim olan huzur ve güven ortamının 2020 yılında da devam etmesi için aynı şevk ve azimle, zaman mefhumu gözetmeksizin çalışacaklarını vurguladı.

Daha iyi bir hizmet anlayışıyla görev ve sorumluluklarını layıkıyla yerine getireceklerini aktaran Karabağ, şunları kaydetti:

"Yasadışı her türlü oluşum ve yapılanmalara karşı bugüne kadar yürüttüğümüz kararlı mücadelemizi 2020 yılında da aynı inanç, azim ve kararlılıkla sürdüreceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Bu mücadeledeki en büyük gücümüz ve motivasyon kaynağımız vatandaşlarımızın verdiği destektir. İlimizde, yılbaşı gecesinde de hiçbir üzücü olayın yaşanmaması için, her zaman olması gerektiği gibi vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymalarını, alkollü şekilde direksiyon başına geçmemelerini, yaya geçitlerinde ilk geçiş hakkının yayaların olduğunu unutmamalarını, sağlık ve güvenlikleri için çalışan görevlilerimizin yönlendirmelerine destek vererek, yardımcı olmalarını, özellikle rica ediyor ve soruna değil çözüme ortak olalım diyoruz."

Karabağ, dünyanın en güzel şehirlerinden birisi olan Van'da yeni bir yılı karşılamanın sevincini paylaştığını ifade ederek, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ederek, büyük umutlarla karşıladığımız 2020 yılının ülkemize, milletimize, tüm insanlığa sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum." dedi.

Ali Karabağ, Karabağ, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:32 Kaynak: AA
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