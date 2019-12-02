Son Dakika Haberleri: Emniyet Müdürü Karaca göreve başladı
Son Dakika 3. Sayfa Emniyet Müdürü Karaca göreve başladı - Son Dakika

Emniyet Müdürü Karaca göreve başladı

6 saat önce

Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne Tacettin Aslan'ın getirilmesinin ardından yeni görevlendirmeler yapıldı.

Emniyet Müdürü Karaca göreve başladı, System.String[]

Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne Tacettin Aslan'ın getirilmesinin ardından yeni görevlendirmeler yapıldı. Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne Ali Cengiz Karaca tayin edildi.


Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Ali Cengiz Karaca görevine başladı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü emri ile Yenişehir Emniyet Müdürlüğüne tayin olan 4. sınıf Emniyet Müdürü Ali Cengiz Karaca, "Halkımızın güvenliğini sağlamak için ekip arkadaşlarımızla birlikte aralıksız çalışmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımız bizlere gönül rahatlığı ile istedikleri zaman ulaşabilirler" diye konuştu. - BURSA

Tacettin Aslan, Cengiz Karaca, Yenişehir, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:08 Kaynak: İHA
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