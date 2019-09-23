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Emniyet Müdürü Karaduman'dan GTB'ye veda ziyareti

38 dakika önce

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Gaziantep Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Gaziantep Ticaret Borsası'na (GTB) veda ziyaretinde bulundu.

Emniyet Müdürü Karaduman'dan GTB'ye veda ziyareti, System.String[]

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Gaziantep Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Gaziantep Ticaret Borsası'na (GTB) veda ziyaretinde bulundu.


Çanakkale Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Gaziantep Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, kentte gerçekleştirdiği veda ziyaretleri kapsamında GTB'yi ziyaret ederek Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Meclis Başkan Yardımcısı Karaca Türkmen ve Meclis Üyesi Ali Yılmaz'la bir araya geldi.


Karaduman'a yeni görev yerinde başarı temennilerinde bulunan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, "Emniyet müdürümüz şehrimizde görev yaptığı süre içerisinde huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik çok değerli hizmetlerde bulundu. Kendisine özverili çalışmalarından dolayı şehrimiz adına teşekkür ediyor, yeni görev yerinde muvaffakıyetler diliyorum" dedi.


GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı da şehre sağladığı katkı ve emeklerden dolayı Emniyet Müdürü Karaduman'a teşekkür ederek yeni görev yerinin hayırlı olması dileklerinde bulundu.


Akıncı, 2 yılı aşkın bir süredir Gaziantep'te başarılı çalışmalara imza atan Karaduman'ın tüm Gaziantep halkının takdirini kazandığını sözlerine ekledi.


Emniyet Müdürü Karaduman ise görevi süresince kendisine ve emniyet teşkilatına verdikleri desteklerden dolayı tüm Gaziantepliler ile kurum ve kuruluş yöneticilerine teşekkür etti. - GAZİANTEP

Gaziantep Ticaret Borsası, Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:50 Kaynak: İHA
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