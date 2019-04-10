Son Dakika Haberleri: Emniyet Müdürü Karaduman ve Polislerden Vali Gül'e Ziyaret

Emniyet Müdürü Karaduman ve Polislerden Vali Gül'e Ziyaret

24 dakika önce

Gaziantep Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla Vali Davut Gül'ü ziyaret etti.

Emniyet Müdürü Karaduman ve Polislerden Vali Gül'e Ziyaret, System.String[]
Gaziantep Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla Vali Davut Gül'ü ziyaret etti.

Karaduman, beraberinde polis memurlarıyla Vali Gül'ü makamında ziyaret ederek, çiçek takdim etti.

Gül de çalışmalarından dolayı Karaduman ve polislere teşekkür etti.

Başarılı polislere plaket veren Gül, ardından polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:40 Kaynak: AA
Gaziantep, Polis, Güncel
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