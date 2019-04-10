Emniyet Müdürü Karaduman ve Polislerden Vali Gül'e Ziyaret
24 dakika önce
Gaziantep Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla Vali Davut Gül'ü ziyaret etti.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:40 Kaynak: AA
Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Türk Polis
Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla Vali Davut Gül'ü ziyaret etti.
Karaduman, beraberinde polis memurlarıyla Vali Gül'ü makamında ziyaret ederek, çiçek takdim etti.
Gül de çalışmalarından dolayı Karaduman ve polislere teşekkür etti.
Başarılı polislere plaket veren Gül, ardından polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Okuldan Atılan 8'inci Sınıf Öğrencisinin Ailesi, Okulu Basıp İdarecileri Dövdü
Survivor Türkiye Yunanistan'da Elenen İsim Belli Oldu
TUSAŞ'tan Türkiye'de Uçak ve Helikopter Üretimi İçin Dev Tesis
Park Halindeki Aracın Lastiklerini Çaldılar