Emniyet Müdürü Kaya, görevi başındaki personelin bayramını kutladı - Son Dakika

Öte yandan polis ekipleri, kontroller kapsamında durdurulan araçların sürücülerine çikolata ve kolonya ikramında bulundu.

Kaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında tüm yurtta uygulanan tam kapanma günlerinde, Ramazan Bayramı kutlama töreninin yapılamaması nedeniyle kontrol noktalarına ziyaret düzenledi.

Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Ramazan Bayramı dolayısıyla kentte görev yapan personeli ziyaret etti.

İsrail'in "Gazze'ye kara harekatı başlattık" açıklamasına Türkiye'den jet tepki: Ne gerekiyorsa yapacağız

İlginç kıyafetiyle Armağan Çağlayan'a konuk olan Bahar Candan'dan çok konuşulacak sözler

İsrail-Filistin gerginliği tırmanıyor! Lübnan'dan İsrail'e üç roket atıldı

Sedat Peker'in Bakan Soylu ile ilgili iddialarına Cumhurbaşkanlığı'ndan ve AK Parti'den ilk yorum: Şiddetle kınıyoruz!