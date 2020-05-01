Emniyet Müdürü korona virüs tedbirlerine karşı esnaf ve vatandaşları denetledi - Son Dakika

Emniyet Müdürü korona virüs tedbirlerine karşı esnaf ve vatandaşları denetledi

Nevşehir polisi korona virüs tedbirleri kapsamında uygulama yaptı

NEVŞEHİR - Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında iş yerleri denetlenirken vatandaşlar ise sosyal mesafe kurallarına karşı uyarıldı.

Nevşehir'de korona virüse karşı alınanan tedbirler kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından esnaflar denetlenirken 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kontrollerinin yanı sıra vatandaşlar sosyal mesafe konusunda da uyarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü önünde denetime katılan polis memurlarına hitap eden Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, "Kovid-19 ile ilgili çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bugünde akşam 18.00'e kadar hem İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını uygulamak hem de Bakanlıklarımızdan gelen talimatları uygulamak amacıyla ekiplerimiz ile kendimizde sosyal mesafeye dikkat ederek beş ayrı bölgede çalışma yapacağız. Bu çalışmalarımız küçük gruplar halinde yapılacak. 2 veya 3 arkadaş olarak yapacağız. Tüm iş yerlerini kontrol edeceğiz. 65 yaş üstü 20 yaş altı yine marketler ve diğer iş yerlerindeki maske zorunluluğu olan yerlerde hassasiyetlere dikkat ederek mesafeye uymayanlar ve kanunlara aykırı davrananlara gerekli idari yaptırımı düzenleyeceğiz" dedi.

Emniyet Müdürü Mehmet Artunay'ın konuşmasının ardından polis ekipleri denetimlere çıkarken İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay'da esnafları maske konusunda uyarmasının yanı sıra çarşıda karşılaştığı vatandaşları ise maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.

Korona virüs ile mücadele kapsamında dışarı çıkması yasak olan 19 yaşındaki yabancı uyruklu bir genci durduran polis ekipleri ise neden dışarı çıktığı sorulduğunda markete gitmek için dışarı çıktığını söylemesi dikkatlerden kaçmadı.