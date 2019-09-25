Son Dakika Haberleri: Emniyet Müdürü Kulular uğurlandı
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Emniyet Müdürü Kulular uğurlandı

1 saat önce

Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına atanan Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular için uğurlama programı düzenlendi.

Emniyet Müdürü Kulular uğurlandı, System.String[]

Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına atanan Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular için uğurlama programı düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde düzenlenen programa çok sayıda polis ve protokol üyesi katıldı.

Kulular, gazetecilere yaptığı açıklamada, duygu yoğunluğu yaşadığını belirterek, "Ben bütün Kayseri halkından haklarını helal etmesini istiyorum. Kayseri ve ülkemizin hizmetinde olacağım. Devlette hizmet olur." dedi.

Kendisini uğurlamaya gelenlerle vedalaşan Kulular, yapılan duanın ardından emniyet binasından ayrıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:46 Kaynak: AA
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