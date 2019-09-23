Emniyet Müdürü Mehmet Akbıyık, emniyet personeliyle vedalaştı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde hafta sonunda gerçekleşen terfi ve atamalar kapsamında 4. Sınıf emniyet müdürlüğünden 3. Sınıf emniyet müdürlüğüne terfi eden Manavgat Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Akbıyık, Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürü oldu. Mehmet Akbıyık, Gazipaşa ilçesindeki görevine başlamak üzere Manavgat'tan ayrılırken uzun süredir birlikte görev yaptığı emniyet personeliyle vedalaştı.



2000 yılında Manavgat'ta göreve başlayan Mehmet Akbıyık, Manavgat Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çeşitli birimlerde amir olarak görev yaptı. 2010 yılında şark görevi için Mardin'e giden Akbıyık, 2014 yılında yeniden Manavgat'a döndü. Manavgat Bölge Trafik İstasyon Amiri olarak ta görev yapan Akbıyık, 2016 yılında kısa bir süre Akseki Emniyet Amiri ve Akseki Bölge Trafik İstasyon Amiri olarak görev yaptı. 2016 yılında 4. Sınıf emniyet müdürlüğüne terfi eden Akbıyık, 2019 yılı Ekim ayına kadar Manavgat Emniyet Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu. 2019 yılında 3. Sını emniyet müdürlüğüne terfi eden Akbıyık, hafta sonunda yapılan değişiklikle Gazipaşa İlçesine Emniyet müdürü olarak atandı. - ANTALYA