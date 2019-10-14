Son Dakika Haberleri: Emniyet Müdürü'ne 'Hayırlı Olsun Ziyareti
Son Dakika Güncel Emniyet Müdürü'ne 'Hayırlı Olsun Ziyareti

Emniyet Müdürü'ne 'Hayırlı Olsun Ziyareti

15 dakika önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Önceki Dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile birlikte Kayseri Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ü ziyaret etti.

Emniyet Müdürü'ne 'Hayırlı Olsun Ziyareti, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Önceki Dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile birlikte Kayseri Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ü ziyaret etti. Özhaseki, ziyarette Kayseri'de herkesin devletinin yanında olduğunu belirtti.


Önceki Dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Kamil Karabörk'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.


Kayseri'nin huzuru için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Kayseri'ye hoş geldiniz. Burada kaldığınız süre içinde inşallah güzel hizmetler yaparsınız ve inşallah Kayseri'deki insanlarımızın duasını alarak da ayrılırsınız. Kayseri; Anadolu'nun tam ortasında, milli ve manevi değerlerine sahip, devletini seven, bayrağına saygı duyan ezanı duyduğu zaman içi ürperen insanların memleketiyiz. Burada hangi partiden olursa olsun herkes devletinin yanında, huzurdan ve asayişten yana. Değerlerimiz konusunda da herkes dikkatli. Tabii ki her toplumda asayişi bozan bir takım unsurlar olur, bunlar da sizin göreviniz. Allah size kolaylık versin. Bu uyum içinde gerek milletvekillerimiz, gerek il teşkilatımız, gerekse belediye başkanlarımız her zaman size yardımcı olacak. Bize de Ankara'da üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Hepimiz bu şehrin çocuklarıyız. Burada doğduk, büyüdük ve buraya vefa borcumuz var. Bunu da ödemeye çalışıyoruz" dedi. - KAYSERİ

Mehmet Özhaseki, Kamil Karabörk, AK Parti, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:56 Kaynak: İHA
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