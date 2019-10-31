Emniyet Müdürü önce kendi Çakar'ını söktürdü

Trafikte yetkisiz çakar kullanımının 1 Kasım tarihi itibari ile yasaklanmasına ilişkin düzenlemenin ardından Muğla'da çakar kullanan kamu kurumlarındaki araçların çakarları tek tek sökülüyor.

1 Kasım tarihinden itibaren kamuda, mahalli idarelerde, diğer meslek kuruluşları ve üniversitelerde üst yönetici, genel müdür, daire başkanı veya başka unvanlar ile görev yapan kamu görevlilerinin kullanımındaki araçlarda çakar olarak tabir edilen ışıklı uyarı işaretlerinin kullanımına izin verilmeyecek.

Yetkisiz çakar kullanımını denetleyecek kurumlardan Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki araçlarda bulunan çakarlar da sökülüyor. Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, önce kendi aracındaki çakarı söktürdü.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürü Raşit Tosun, 1 Kasım'dan itibaren halk arasında 'Çakar' olarak tabir edilen ışıklı sistemin kullanımın yasaklandığını belirterek, "Muğla Emniyet Müdürlüğü olarak ilk olarak kendi araçlarımızdan başlayarak İl Emniyet Müdürümüzün aracı dahil tüm araçlarımızda, sivil ve kiralık araçlarımızda bulunan ışıklı ve uyarı sistemleri usul ve esaslar hakkındaki yönetmeliğe uygun bir şekilde söküm işlemlerini tamamladık. 1 Kasım itibari ile il genelinde Muğla Emniyet müdürlüğü olarak denetimlerimiz en üst seviyede devam edecek. Şu anda Emniyet Müdürlüğümüzde 11 adet çakar tabir edilen ışıklı sistem vardı. Bunların tamamının sökümü tamamlandı. Sadece boyama şekilleri ile yani resmi araç olan araçlarımız haricindeki diğer tüm sivil araçlardaki söküm işlemleri tamamlandı" dedi.

MUĞLA'DA SADECE VALİLİK ÇAKAR KULLANACAK

Muğla Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, çakar ile ilgili Türkiye'de çok ciddi sorunlar yaşandığını belirterek, "Bu konuda çok sayıda şikayetler alındı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve Sayın İçişleri Bakanımızın bize verdiği emirler doğrultusunda çakar konusundaki düzenlemeler ile ilgili uygulamalara 1 Kasım tarihi itibari ile başlıyoruz. Bu konuda çok geniş açıklamalar yapıldı, kamuoyu da bilgilendirildi. İlimizde sadece valilik makamı dışında hiçbir araç panjur içinde çakar kullanılmaması konusunda ilgili dairelere gerekli uyarı ve yazışmalar yapıldı. Başta benim kendi makam aracım olmak üzere acil durumlarda geçiş üstünlüğü kumlanmamız gereken durumlarda kullanmak üzere araçların tepesinde kullanılacak olan uyarıcı işaretler siren ile birlikte kullanılmak suretiyle bu işlemleri gerçekleştireceğiz. İlimiz trafiğinin çok yoğun olduğu geçiş üstünlüğüne haiz araçların kullanıldığı bir güzergaha sahip. Bununla ilgili biz bu yeni düzenleme çerçevesinde en hassas bir şekilde Trafik Müdürlüğümüz takip edecek. Bu konuda ilgililerin bize yardımcı olmasını, herhangi bir olumsuzluğa mahal verilmemesi konusunda rica ediyoruz" dedi.

(İHA)