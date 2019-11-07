Son Dakika Haberleri: Emniyet Müdürü Özkan'dan görme engelli öğrencilere veda
Son Dakika Güncel Emniyet Müdürü Özkan'dan görme engelli öğrencilere veda

Emniyet Müdürü Özkan'dan görme engelli öğrencilere veda

6 saat önce

Biga İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Gelibolu İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan, Yahya Çavuş Görme Engelliler Okulu öğrencileriyle vedalaştı.

Emniyet Müdürü Özkan'dan görme engelli öğrencilere veda, System.String[]

Biga İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Gelibolu İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan, Yahya Çavuş Görme Engelliler Okulu öğrencileriyle vedalaştı.

Özkan veda ziyaretleri kapsamında görme engelli ilkokul ve ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi.

Çocuklarla sohbet eden Özkan, onlara derslerinde başarı diledi.

Şafak Özkan, Gelibolu, Biga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:44 Kaynak: AA
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