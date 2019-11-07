Emniyet Müdürü Özkan'dan görme engelli öğrencilere veda
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Biga İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Gelibolu İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan, Yahya Çavuş Görme Engelliler Okulu öğrencileriyle vedalaştı.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:44 Kaynak: AA
Biga İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Gelibolu İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan, Yahya Çavuş Görme Engelliler Okulu öğrencileriyle vedalaştı.
Özkan veda ziyaretleri kapsamında görme engelli ilkokul ve ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi.
Çocuklarla sohbet eden Özkan, onlara derslerinde başarı diledi.
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