Emniyet Müdürü Özkan'dan görme engelli öğrencilere veda

Çocuklarla sohbet eden Özkan, onlara derslerinde başarı diledi.

Özkan veda ziyaretleri kapsamında görme engelli ilkokul ve ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Otizmli çocuklar ve aileleriyle sorun yaşayan veliler iddiaları yalanladı: Olay saptırılıyor

Son dakika: Ahmet Davutoğlu: Sayın Babacan'la beraber olmak isterdik ama mümkün olmadı