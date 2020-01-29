Emniyet Müdürü Paça görevine başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emniyet Müdürü Paça görevine başladı - Son Dakika

Emniyet Müdürü Paça görevine başladı

6 saat önce

Devrek'e tayini çıkan Emniyet Müdürü Ömer Seyfi Paça görevine başladı.

Emniyet Müdürü Paça görevine başladı, System.String[]

Devrek'e tayini çıkan Emniyet Müdürü Ömer Seyfi Paça görevine başladı.


Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinden Devrek ilçesine tayini çıkan Emniyet Müdürü Ömer Seyfi Paça görevine başladı. Zonguldak ve ilçelerinin bir kısmında görev yapan ve en son Çaycuma'da Emniyet Müdürü olarak görev alan Paça, Devrek Emniyet Müdürü Selim Karartı'nın Zonguldak'a tayini çıkmasından dolayı Devrek'e atandı.


Görev yeri bizim için değişmez diyen Paça," Devrek Emniyet Müdürlüğü olarak kapımız herkese açık vatandaşlarımızla birlikte el ele vererek ilçede yaşanabilecek olumsuzlukların önüne set çekmiş olacağız" diye konuştu. - ZONGULDAK

Zonguldak, Çaycuma, Devrek, Selim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dışişleri'nden, Macron'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki
Sağlık Bakanı Koca, Aksaray, İzmir ve İstanbul'daki koronavirüs testlerinin sonuçlarını açıkladı Kızılay Başkanı Kerem Kınık: Deprem günü attığım tweetten pişman oldum İran'da 4,8 büyüklüğünde deprem oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 23:26:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Emniyet Müdürü Paça görevine başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]