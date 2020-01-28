Emniyet Müdürü Sağdıç'tan, AA Kars Bürosu'na ziyaret - Son Dakika

Kars Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Anadolu Ajansı (AA) Kars Bürosu'nu ziyaret etti.

Sağdıç, ziyarette yaptığı konuşmada, kent güvenliği ve huzuru için çalıştıklarını söyledi.

AA'nın Türkiye'nin en köklü ve güzide haber ajansı olduğunu ifade eden Sağdıç, asırlık geçmişi olan AA'nın haberlerin doğru ve hızlı bir şekilde halka ulaştırılmasında büyük emek harcadığını belirtti.

AA Kars muhabiri Cüneyt Çelik de kentte yaptıkları çalışmalar hakkında Sağdıç'a bilgilendirdi.