Emniyet Müdürü Sağdıç'tan, AA Kars Bürosu'na ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emniyet Müdürü Sağdıç'tan, AA Kars Bürosu'na ziyaret - Son Dakika

Emniyet Müdürü Sağdıç'tan, AA Kars Bürosu'na ziyaret

6 saat önce

Kars Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Anadolu Ajansı (AA) Kars Bürosu'nu ziyaret etti.

Emniyet Müdürü Sağdıç'tan, AA Kars Bürosu'na ziyaret, System.String[]

Kars Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Anadolu Ajansı (AA) Kars Bürosu'nu ziyaret etti.

Sağdıç, ziyarette yaptığı konuşmada, kent güvenliği ve huzuru için çalıştıklarını söyledi.

AA'nın Türkiye'nin en köklü ve güzide haber ajansı olduğunu ifade eden Sağdıç, asırlık geçmişi olan AA'nın haberlerin doğru ve hızlı bir şekilde halka ulaştırılmasında büyük emek harcadığını belirtti.

AA Kars muhabiri Cüneyt Çelik de kentte yaptıkları çalışmalar hakkında Sağdıç'a bilgilendirdi.

Anadolu Ajansı, Türkiye, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:04 Kaynak: AA
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