Emniyet Müdürü Şahne, Mersin Times Gazetesinin kuruluş yıldönümünü kutladı - Son Dakika

Emniyet Müdürü Şahne, Mersin Times Gazetesinin kuruluş yıldönümünü kutladı

08.04.2021 12:13
Emniyet Müdürü Şahne, Mersin Times Gazetesinin kuruluş yıldönümünü kutladı, System.String[]

Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Mersin Times Gazetesinin 10. kuruluş yıl dönümü nedeniyle imtiyaz sahibi Kerem Türk'ü ziyaret ederek tebrik etti.

Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Mersin Times Gazetesinin 10. kuruluş yıl dönümü nedeniyle imtiyaz sahibi Kerem Türk'ü ziyaret ederek tebrik etti.

Ziyaret sırasında Türk Polis Teşkilatının 176. yıldönümü ve 'Polis Haftası' dolayısıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirdiklerini söyleyen Şahne, "Bizim için esas olan vatandaşımızın huzur ve güvenliğidir. Bu çerçevede 7 gün 24 saat süreyle, tüm birimlerimizle vatandaşımıza hizmet etmeye devam ediyoruz" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kerem Türk ise emniyet teşkilatının 176. yıl dönümünü kutlayarak, kentteki başarılı çalışmalarından dolayı Mehmet Şahne'yi tebrik etti.

Şahne, ziyaretin sonunda, gazetenin imtiyaz sahibi Kerem Türk'e, taştan örülmüş Türk bayrağı ile plaket taktim etti. - MERSİN

Emniyet Müdürü Şahne, Mersin Times Gazetesinin kuruluş yıldönümünü kutladı
Emniyet Müdürü Şahne, Mersin Times Gazetesinin kuruluş yıldönümünü kutladı

Polis Haftası, Mersin, Polis, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Emniyet Müdürü Şahne, Mersin Times Gazetesinin kuruluş yıldönümünü kutladı - Son Dakika


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