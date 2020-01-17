Emniyet müdürü, şehit kızlarının karnesini aldı - Son Dakika
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Emniyet müdürü, şehit kızlarının karnesini aldı

6 saat önce

Emniyet müdürü, şehit kızlarının karnesini aldıADANA Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sonunda, şehit kızları 1'inci sınıf öğrencisi Hafza Derindere ve 2'inci sınıf öğrencisi Zeynep Ravza Akyüz'ün okullarına giderek karnelerini aldı.

Emniyet müdürü, şehit kızlarının karnesini aldı

ADANA Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sonunda, şehit kızları 1'inci sınıf öğrencisi Hafza Derindere ve 2'inci sınıf öğrencisi Zeynep Ravza Akyüz'ün okullarına giderek karnelerini aldı. Aktaş, "Ben bu kızlarımızın velisiyim, bundan sonra tüm eğitim dönemlerinden yanlarında olacağım" dedi.

2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sonunda, Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Çukurova İMKB İlkokulu'na gitti. Aktaş, 2015'te, Iğdır Dilucu Sınır Kapısı'nda, teröristlerin yola döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan polis memuru İbrahim Derindere'nin 7 yaşındaki 1'inci sınıf öğrencisi kızı Hafza'nın karnesini öğretmeninden aldı. Aktaş, daha sonra aynı okulda eğitim öğrenim gören, Zeynep Ravza Akyüz'ü de yalnız bırakmadı. Diyarbakır- Mardin Karayolu'nda askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola döşedikleri patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu şehit olan İslam Akyüz'ün kızı olan Zeynep Ravza'yı da tebrik eden Aktaş, diğer öğrencileride hikaye kitabı ve boyama kalemi hediye etti. Şehit kızlarıyla yakından ilgilenen Aktaş, "Ben bu kızlarımızın velisiyim, bundan sonra tüm eğitim dönemlerinden yanlarında olacağım. Karnelerini aldılar, derslerinde çok başarılı olmuşlar. Bizleri gururlandırıyorlar" dedi.

Hafza Derindere ise, " Okulun ilk günü beni yine Zafer amca getirmişti. Bugünde karnemi birlikte aldık, çok mutluyum" dedi.

Emniyet müdürü, şehit kızlarının karnesini aldı

Zafer Aktaş, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:40 Kaynak: DHA
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