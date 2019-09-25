Emniyet Müdürü Şenses'den Vali Soytürk'e veda ziyareti
1 saat önce
İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, Kilis Valisi Recep Soytürk'e veda ziyaretinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:46 Kaynak: İHA
İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, Kilis Valisi Recep Soytürk'e veda ziyaretinde bulundu.
Emniyet Müdürleri kararnamesi ile Kilis İl Emniyet Müdürü iken Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Günter Şenses Vali Recep Soytürk'e veda ziyaretinde bulundu. Vali Soytürk, Emniyet Müdürü Günter Şenses'e Kilis'teki çalışmaları nedeniyle teşekkür ederek, hediye takdim etti. - KİLİS
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