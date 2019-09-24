Son Dakika Haberleri: Emniyet Müdürü Şenses'ten Rektör Karacoşkun'a veda ziyareti
Son Dakika Yaşam Haber

Emniyet Müdürü Şenses'ten Rektör Karacoşkun'a veda ziyareti

1 saat önce

Kilis İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a veda ziyaretinde bulundu.

Emniyet Müdürü Şenses'ten Rektör Karacoşkun'a veda ziyareti, System.String[]

Kilis İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a veda ziyaretinde bulundu.


Son yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesiyle Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Kilis İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a veda ziyaretinde bulundu. Rektör Karacoşkun, Kilis'te gerçekleştirdiği başarılı hizmetler için Şenses'e teşekkür ederek yeni görevinde başarı diledi. - KİLİS

Mustafa Doğan, Aralık, Rektör, Kilis, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



40 yıllık mağara hayatı biten İskender amca, banyo taleplerini geri çevirdi
"Nasıl çektirmek istersiniz?" sorusunu duyunca fotoğrafçıyı kurşuna dizdi Arabanın içinde erkek arkadaşı tarafından darp edilen kadını, yoldan geçen vatandaş kurtardı İbrahim Erkal'ın 2 buçuk yaşındaki kızının babasının mezarındaki sözleri yürek burktu: Seni özledim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 12:13:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emniyet Müdürü Şenses'ten Rektör Karacoşkun'a veda ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]