Emniyet Müdürü Şenses'ten Rektör Karacoşkun'a veda ziyareti
1 saat önce
Kilis İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a veda ziyaretinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:17 Kaynak: İHA
Kilis İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a veda ziyaretinde bulundu.
Son yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesiyle Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Kilis İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a veda ziyaretinde bulundu. Rektör Karacoşkun, Kilis'te gerçekleştirdiği başarılı hizmetler için Şenses'e teşekkür ederek yeni görevinde başarı diledi. - KİLİS
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