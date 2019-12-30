Emniyet Müdürü Şensoy, Birlik Vakfının konuğu oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emniyet Müdürü Şensoy, Birlik Vakfının konuğu oldu - Son Dakika

Emniyet Müdürü Şensoy, Birlik Vakfının konuğu oldu

6 saat önce

Birlik Vakfı Erzincan Şubesinin "Şehir Okumaları" programının konuğu Emniyet Müdürü Bülent Şensoy oldu.

Emniyet Müdürü Şensoy, Birlik Vakfının konuğu oldu, System.String[]

Birlik Vakfı Erzincan Şubesinin "Şehir Okumaları" programının konuğu Emniyet Müdürü Bülent Şensoy oldu.


Erzincan'daki asayiş durumu ve yapılan çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi veren Şensoy, iyi bir skala yakalandığını ifade ederek gerek personelin, gerek şehir insanının kendilerine ciddi anlamda yardımları olduğunu belirtti.


Erzincan'daki emniyet faaliyetlerinin genel durumu yanında, ülke genelindeki başarısına da değinen Şensoy, 2019 yılında meydana gelen 4 bin 983 olaydan sadece 3 olayı çözümleyemediklerini, olay bakımından Erzincan'ın Türkiye'deki diğer illere kıyasla orta seviyelerde yer aldığını, ancak müdürlük olarak verdikleri hizmetle birinci sırada olduklarını söyledi.


Narkotik, terör, kaçakçılık, asayiş, toplum destekli birimlerin faaliyetlerinden detaylı bir şekilde bahseden Şensoy, verdikleri hizmette sadece il sınırları içinde kalmayıp Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele konusunda Türkiye genelinde 4 önemli büyük olayı çözümlemekte rol aldıklarını, güvenliği sağlamada esas olanın saha hakimiyetinden ve iyi analiz yapabilmekten geçtiğini belirtti.


Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, "Erzincan şehir olarak güzel ve yaşanılacak özellikte bir şehir. Suçun işlenmeden önce gerekli önlemlerin alınması konusunda herkese sorumluluk düşmektedir. Eğitimin gerek idari personelimiz üzerinde gerekse vatandaşlarımız arasında istenilen seviyeye gelmesiyle; istenmeyen olaylar bitmese de suç işleme konularında azalma olacaktır. Bizler her daim hazır ve suçu önleme veya çözümleme konularında müteyakkız durumdayız" dedi.


Soru cevap ağırlıklı giden programda, katılımcıların "Erzincan'daki görev sürenizde unutamadığınız bir olay varmı?" sorusuna, "Sakaltutan mevkiinde freni patlayan tankerin şehir istikametinde geldiği günü unutamam. Yolu boşaltmak için azami gayret sarf etmiş, tankeri ancak adliye önünde durdurabilmiştik. Bu aracın karıştığı olayda kimsenin burnunun kanamadan atlatılması beni etkileyen en önemli olay olarak söyleyebilirim" diyen Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, Birlik Vakfı'nda düzenlenen "Şehir Okumaları" programına iştirakinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve katılımcılara teşekkürü etti. - ERZİNCAN

Erzincan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:19 Kaynak: İHA
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