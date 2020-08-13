Emniyet müdürü, sırtında çuval taşıyan yaşlı adamın yardımına koştu - Son Dakika

Emniyet müdürü, sırtında çuval taşıyan yaşlı adamın yardımına koştu

TRABZON'da İl Emniyet Müdürü Metin Alper, sırtında çuval taşıyan adamı makam aracıyla gideceği yere bıraktı.

TRABZON'da İl Emniyet Müdürü Metin Alper, sırtında çuval taşıyan adamı makam aracıyla gideceği yere bıraktı. Vatandaş kamerasına yansıyan anlarda, koruma polisinin de Afgan adama yardım ettiği görüldü. İl Emniyet Müdürü Metin Alper, denetimleri sırasında İl Emniyet Müdürü Metin Alper, denetimleri sırasında Karadeniz Sahil Yolu 'nda çuvalı sırtında taşıyarak evine doğru yürüyen Afganistan uyruklu adamı fark etti. Emniyet Müdürü Alper, yakınına yanaştığı adamın yükünü koruma polisine aldırdı. Koruma polisi, yaşlı adamın çuvalını sırtında emniyet müdürünün makam aracına kadar taşıdı. Alper, bir süre Afganca sohbet ettiği yaşlı adamı makam aracıyla gideceği yere bıraktı. Emniyet Müdürü Metin Alper ve koruma polisinin bu anları, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada takipçilerin övgüsünü topladı.



Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 12:35

Kaynak: DHA

Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a rest çekti: Oruç Reis'e saldırırsanız bunun bedelini ağır ödersiniz

ABD Başkanı Trump, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında barış anlaşmasının imzalandığını duyurdu

Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı

Son Dakika: Üniversitelerde eğitim 1 Ekim'den sonra başlayacak

Hannover, Fenerbahçeli Tolgay Arslan için devreye girdi

Son Dakika: CHP, "Bin günde memleket" hareketini başlatan Muharrem İnce'nin iddialarına madde madde yanıt verdi

Alanyaspor, 3 transferi birden bitirip Fatih Aksoy, Davidson ve Ufuk Ceylan'ı kadrosuna kattı

Diyarbakır'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak

"Cumhurbaşkanı kim olsun" anketinde muhalefet seçmeninin tercihi Mansur Yavaş oldu

Fenerbahçe ve Beşiktaş, Dorukhan-Ozan takası için görüşme halinde

Kaza anında karşı yola fırlayan kişi, hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü

4'ü çocuk 5 kişinin öldüğü yangın, tavuk kümesinde pürmüz yakılması sonucu çıkmış

Jose Sosa, 17 Ağustos'a Türkiye'ye gelip Fenerbahçe'nin kampına katılacak

Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada

Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları satış rekoru kırdı