Son Dakika Haberleri: Emniyet Müdürü sürücü çocuklarına karne dağıttı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Emniyet Müdürü sürücü çocuklarına karne dağıttı

12 dakika önce

Gaziantep Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, trafikte araç kullanan sürücülerin çocuklarına karne dağıttı.

Emniyet Müdürü sürücü çocuklarına karne dağıttı, System.String[]
Gaziantep Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, trafikte araç kullanan sürücülerin çocuklarına karne dağıttı. Anne ve babalarının trafik kurallarına uyup uymadığını denetleyecek olan çocuklar, doldurdukları karneleri Emniyet Genel Müdürlüğüne göndererek, bisiklet kazanma şansı yakalayacak.

İçişleri Bakanlığımız tarafından 2019 yılı Ramazan Bayramı tatili süresince 31 Mayıs-20 Haziran tarihleri arasında sürücülerin daha dikkatli araç kullanmaları sağlamak için hayata geçirdiği uygulama kapsamında Gaziantep Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, il giriş ve çıkışlarında durdurulan araçlarda bulunan çocuklara karne dağıttı.

Emniyet Müdürü Karaduman, çocuklardan annelerini trafik kurallarına karşı denetlemelerini ve karneye not vermelerini istedi. Karaduman, öğrencilerin karneleri doldurup, bayramdan sonra Emniyet Genel Müdürlüğüne ulaştırmaları halinde ise bisiklet kazanma şansı yakalayacağını da kaydetti. Karaduman, karnelerin sosyal medya aracılığıyla EGM trafik adresine gönderilebileceğini de ifade etti.

Sürücülere güzel bir bayram geçirmelerini temenni eden Emniyet Müdürü Karaduman, sürücülere de trafik kurallarını hatırlatarak, daha dikkatli araç kullanmaları konusunda uyarılarda da bulundu. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:30 Kaynak: İHA
3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hamo Ağa'nın 300 torunu bayramını kutlamak için metrelerce kuyruk oluşturdu Zonguldak'ta bayramda silah sıkma geleneği bu yıl da sürdü Polisten kaçan şüpheliler yakalanınca "Anne" diyerek ağladı Döviz bürosu sahibine kurşun yağmuru: 25 el ateş edildi!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 12:42:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emniyet Müdürü sürücü çocuklarına karne dağıttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]