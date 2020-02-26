Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, il genelinde uyuşturucu ile mücadele ve aile içi şiddetin önlenmesi konusuna özel önem vereceklerini bildirdi. Temiz, "Erenler Bölgesi'ne de özel önem göstereceğiz" dedi.



Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği yöneticileri ve gazeteciler Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ali Temiz'i ziyaret ettiler. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanması nedeniyle "hayırlı olsun" dileklerini aktaran Afyonkarahisarlı basın mensupları, yeni görevinde İl Emniyet Müdürü Temiz'e başarılar dilediler.



"Afyon, birçok zenginliği bir arada barındıran bir il"



Basın mensupları ile Emniyet teşkilatının aynı mesaiyi paylaştıklarına, her iki camianın da kamu görevi yürüttüğüne dikkat çekilen ziyaret sırasında Basın-Emniyet dayanışmasının bundan sonra da devam edeceğini belirten İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, Afyonkarahisar'ı umduğundan çok daha güzel ve gelişmiş bulduğunu söyledi. Ankara'dan ya da il dışından bakıldığında Afyonkarahisar'ın sahip olduğu potansiyelin tam olarak anlaşılamadığına dikkat çeken İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, "Gerçekten de ilimiz büyük potansiyele sahip, birçok zenginliği bir arada barındıran bir il. Sayın Valimiz başta olmak üzere son dönemde tanıtım adına yapılan çalışmalar büyük önem arz ediyor. Afyonkarahisar'ın sahip olduğu zenginlikler ve potansiyelin daha iyi anlatılması gerekiyor" dedi.



"Gerekli kaynağı Ankara'dan sağladık"



Göreve başlar başlamaz ilin genelini tanıma adına çalışmalarda bulunduklarını kaydeden İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, "Erenler bölgesi kontrolümüzün sık olması gereken bir bölge. Burada özellikle bir polis merkezi kurulması için çaba gösteriyoruz. Bunun için gerekli kaynağı Ankara'dan sağladık. Umuyorum ki yaz aylarında Erenler'deki polis merkezimizi hizmete açmış oluruz. Ayrıca aile içi şiddetle ilgili mücadele ve bilinçlendirme çalışmalarına özel önem vereceğiz. Bunun için de ayrı bir birim oluşturduk. Cumhuriyet Başsavcılığımız ile birlikte personellerimize bu yönde eğitimler vermeye başladık" dedi. İl Emniyet Müdürü Ali Temiz'i ziyarette Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İl Müdiresi Şerife Münire Burcu, Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği Başkanı Sezer Küçükkurt, Onursal Başkan H. Hakkı Özsoy, Megabirlik Medya Temsilcisi M. Emin Güzbey, Kadınana Gazetesi sahibi Canser Kuzu, Turkuaz Dergisi sahibi Mehmet Abdioğulları, Türkeli Gazetesi sahibi M. Önder Artuk ve basın mensupları yer aldılar. - AFYONKARAHİSAR