Emniyet Müdürü Topaloğlu Gazetecilerle Buluştu
1 saat önce
Tokat Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.
Tokat
Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.
Topaloğlu, polis lokalinde kentte görev yapan ulusal ve yerel basın temsilcileri ile buluşarak, 2018 yılını değerlendirdi.
Tokat'ın güzel bir şehir olduğunu belirten Topaloğlu, "Son zamanlara trafik cezaları yazılıyor. Bundan dolayı bazı vatandaşlarımızdan bize çok soru geliyor. 'Ceza yazıyorsunuz, buradan prim
mi alıyorsunuz?' diye. Bizim trafik cezalarından gelen meblağ ile ilgili hiçbir alakamız yok. Bu konu Bakanımız Süleyman Soylu
'ya da sorulmuştu. Kendileri de izah ettiler bu paranın nereye gittiğini." ifadesini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:04 Kaynak: AA
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