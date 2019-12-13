Emniyet Müdürü Tuğ, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Emniyet Müdürü Tuğ, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Emniyet Müdürü Tuğ, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Karabük Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf için oy kullandı.

Karabük Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf için oy kullandı.

Tuğ, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Tuğ, "haber" kategorisinde Mustafa Hassona'nın " Gazze'de enkazlar arasında iftar", "yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin " İstanbul'un incisi", "spor" kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.

Oylamadan sonra değerlendirmede bulunan Tuğ, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu vurgulayarak, emeği geçenleri kutladı.

"Haber" dalında yer alan, "Gazze'de enkazlar arasında iftar" fotoğrafının manidar olduğunu ifade eden Tuğ, "Müslümanlar gerçekten çok büyük bir zulüm altında. Özellikle ülkemiz dışında yaşayan Müslümanların özellikle Orta Doğu ve Filistin'deki durumu aslında bize de bir ibret vesikası olmalı. Artık bu şuuru topyekun olarak benimsemeliyiz. Her anlayışımızı ve her hareketimizi de ona göre değerlendirmek durumundayız." dedi.

Tuğ, "yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul'un incisi" fotoğrafını seçtiğine işaret ederek, "İstanbul gerçekten o şehrin fethinin ve fetheden kumandanının çok önemli olması hasebiyle İstanbul'da çocukluğumun geçmesi sebebiyle seçtiğim fotoğraf." diye konuştu.

"Spor" kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafına oy verdiğini hatırlatan Tuğ, "Bu fotoğrafı sınır ötesinde kahramanca mücadele eden askerlerimize verilen çok önemli bir desteğin mesajı olarak seçtim." ifadesini kullandı.

Emniyet Müdürü Tuğ, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Mustafa Yalçın, İstanbul, Karabük, Gazze, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:32 Kaynak: AA
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