Emniyet Müdürü Tuğ'dan 10 Nisan mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emniyet Müdürü Tuğ'dan 10 Nisan mesajı - Son Dakika

Emniyet Müdürü Tuğ'dan 10 Nisan mesajı

6 saat önce

Karabük İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, 10 Nisan Polis Haftası dolasıyla mesaj yayımladı.

Emniyet Müdürü Tuğ'dan 10 Nisan mesajı, System.String[]

Karabük İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, 10 Nisan Polis Haftası dolasıyla mesaj yayımladı.


Sırrı Tuğ, mesajında, Türk polisinin 10 Nisan 1845 yılından bu güne kadar kanunlar ve yasalar çerçevesinde görevini fedakarlıklarla yerine getirdiğini ifade eden Tuğ, "Köklerinden aldığı güçle yenilikçi, değişimden yana vizyonu, sarsılmaz inancı ile ülkemizin birlik ve beraberliğinin devamı, huzur ve güven ortamının sağlanması için 175 yıldır gece gündüz demeden var gücüyle çalışan, milletimize layık olabilme inancı ile gerektiğinde canını bile feda etmekten bir an olsun çekinmeyen tüm mesai arkadaşlarım adına saygılarımı sunuyorum. Aziz ve necip milletimizin gönlünde hak ettiği güveni kazanan ve bu güvene layık olabilmek için çağın getirdiği yenilikler başta olmak üzere, her türlü bilgi ve teknolojiden yararlanarak proaktif polislik anlayışı ile profesyonel bir güvenlik hizmeti sunmak, köklü bir geçmişe sahip teşkilatımızın öncesinde olduğu gibi bu günde temel hedefidir. Mazisi şan, şeref ve kahramanlıklar ile dolu tarihimiz ve köklü geleneklerimizin ve yıllardır bozulmadan yeni nesillere aktardığımız ulvi değerlerimizin bizim en büyük zenginliğimiz olduğunun bilincindeyiz. Bu bilinç ve istikrar ile kurulduğu 10 Nisan 1845 yılından bu güne kadar kanunlar ve yasalar çerçevesinde görevini cesaret ve fedakarlıklarla yerine getiren Türk polisi, devletin bekası, milletin birlik ve beraberliği için ettiği kutsal yemine sadık kalarak, gerektiğinde kanını ve canını feda ederek şehit olmaktan çekinmemiştir ve bundan sonrada çekinmeyecektir. Teşkilatımızın geçmişte olduğu gibi günümüzde ve gelecekte de suçların önlenmesinde, suç ve suçluyla mücadelede üstlenmiş olduğu tüm görev ve sorumlukları eksiksiz olarak yerine getireceğimizden hiç şüpheniz olmasın. Bizler görevlerimizi ifa ederken hoşgörüyü, demokrasiyi ve insan haklarına saygıyı ilke edinerek, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarı ile durmaksızın büyük bir özveri ve hassasiyet ile üzerimize düşen görevleri eksiksiz olarak yapmaya devem edeceğimize emin olabilirsiniz. Şahsım, çalışma arkadaşlarım ve Karabük halkının da desteği ile şehrimizde hakim olan huzur ve güven ortamının artarak devam edeceğine olan inancımız tamdır. Bu itibarla daha nice kuruluş yıllarını gurur ve şerefle kutlayacak, her yıl daha da güçlenip sizlerle bütünleşecek olan teşkilatımızın 175. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, vatan, bayrak, ezan, Kur'an ve tüm kutsal değerlerimiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimizi, malullerimizi ve emekli personellerimizi şükranla anıyor, yurdumuzun dört bir köşesinde kahramanca görev yaparak hizmet aşkıyla çalışan değerli meslektaşlarıma ve çok kıymetli ailelerine tüm sevdikleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyor ve içerisinde geçmekte olduğumuz ve dünyanın dahi çaresiz kaldığı, korona virüs ile mücadelede, teşkilat olarak üzerimize düşen tüm görevleri fedakarca yerine getirirken; halkımıza diyoruz ki, kendi sağlığınız, sevdikleriniz sağlığı ve Karabük'te yaşayan tüm vatandaşlarımızın sağlığı için hijyen kurallarına uyunuz ve evde kalınız, başka çaremiz yok." - KARABÜK

Polis Haftası, Karabük, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 09:49 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cinnet getiren koca, eşinin yasak aşk yaşadığı kişiyi defalarca bıçakladı
Bakkalın veresiye defterini borçları ödeyip, yakan imam: Amacımız yardım etmek İstanbul'da barajların doluluk oranı Mart ve Nisan yağmurlarıyla aylar sonra yüzde 70'i geçti Son Dakika: Motorine 7 kuruş indirim geldi
Fenerbahçe, gelecek sezon için Kwadwo Asamoah ile anlaşmaya vardı Fenerbahçe, gelecek sezon için Kwadwo Asamoah ile anlaşmaya vardı         
16:35
Son Dakika: Motorine 7 kuruş indirim geldi Son Dakika: Motorine 7 kuruş indirim geldi         
16:32
İstanbul'dan sonra da Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı İstanbul'dan sonra da Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı         
16:14
Avukat Burak Bayram, sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece Erken hakkında suç duyurusunda bulundu Avukat Burak Bayram, sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece Erken hakkında suç duyurusunda bulundu         
16:06
Batur Altıparmak: Caner Erkin için Fenerbahçe'den talep gelmedi Batur Altıparmak: Caner Erkin için Fenerbahçe'den talep gelmedi         
15:48
Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı Mehmet Önal koronavirüse yenik düştü Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı Mehmet Önal koronavirüse yenik düştü         
15:40
Cinsel içerikli film yıldızı, korona ilacını bulan bilim insanı ile birlikte olacak Cinsel içerikli film yıldızı, korona ilacını bulan bilim insanı ile birlikte olacak         
15:39
Son Dakika: İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı Son Dakika: İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı         
15:33
64 yaşındaki ünlü doktor Oğuz Özyaral 10 günde koronavirüsü yendi 64 yaşındaki ünlü doktor Oğuz Özyaral 10 günde koronavirüsü yendi         
15:23
AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı         
15:21
Mart ayında ikinci el araç satışları düştü Mart ayında ikinci el araç satışları düştü         
15:20
Kronik hastalıkları olan 74 yaşındaki Meryemana, koronavirüsü yendi Kronik hastalıkları olan 74 yaşındaki Meryemana, koronavirüsü yendi         
15:13
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun         
15:05
Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü         
15:02
ABD'de gıda yardımı alabilmek için toplanan vatandaşlar, 6 bin araçlık kuyruk oluşturdu ABD'de gıda yardımı alabilmek için toplanan vatandaşlar, 6 bin araçlık kuyruk oluşturdu         
15:02
Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz         
14:40
Arda Turan, söz verdiği 100 bin maskenin ilk kısmını dağıttı Arda Turan, söz verdiği 100 bin maskenin ilk kısmını dağıttı         
14:18
Virüs nedeniyle kapatılan mekanları hedef alan 60'lık hırsız, kameraya yakalandı Virüs nedeniyle kapatılan mekanları hedef alan 60'lık hırsız, kameraya yakalandı         
14:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi         
14:14
İtalya 107 doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti İtalya 107 doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
14:10
Son Dakika: 53 milyon liralık çoban desteği ödemeleri bugün başlıyor Son Dakika: 53 milyon liralık çoban desteği ödemeleri bugün başlıyor         
14:08
İstanbul'da barajların doluluk oranı Mart ve Nisan yağmurlarıyla aylar sonra yüzde 70'i geçti İstanbul'da barajların doluluk oranı Mart ve Nisan yağmurlarıyla aylar sonra yüzde 70'i geçti         
14:05
İşe giderken üniforma giymeyen hemşireye komşusundan tehdit notu: Problemin bir parçasısın İşe giderken üniforma giymeyen hemşireye komşusundan tehdit notu: Problemin bir parçasısın         
14:02
Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'nin doğum günü için evi kırmızı güllerle doldurdu Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'nin doğum günü için evi kırmızı güllerle doldurdu         
13:55
"Evde kal" çağrısı yapan Ronaldo, Madeira Stadı'nda antrenman yaptı         
13:51
Doğu Afrika ülkeleri, öncekilerin 20 katı büyüklüğünde çekirge istilasıyla karşı karşıya Doğu Afrika ülkeleri, öncekilerin 20 katı büyüklüğünde çekirge istilasıyla karşı karşıya         
13:38
En popüler 20 oyun önerisi ile karantina günleriniz renklenecek En popüler 20 oyun önerisi ile karantina günleriniz renklenecek         
13:32
Alex de Souza: Oynadığım en iyi takım F.Bahçe değil, 2003 yılındaki Cruzeiro'ydu Alex de Souza: Oynadığım en iyi takım F.Bahçe değil, 2003 yılındaki Cruzeiro'ydu         
13:31
Polis memuru, efsane şarkıyı koronaya uyarlayıp 'Evde kal' çağrısı yaptı Polis memuru, efsane şarkıyı koronaya uyarlayıp 'Evde kal' çağrısı yaptı         
13:29
Singapur'da Zoom uygulaması üzerinden ders anlatılması cinsel içerikli görüntüler nedeniyle yasaklandı Singapur'da Zoom uygulaması üzerinden ders anlatılması cinsel içerikli görüntüler nedeniyle yasaklandı         
13:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2020 16:44:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Emniyet Müdürü Tuğ'dan 10 Nisan mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]