Son Dakika Haberleri: Emniyet Müdürü Turanlı'dan Rektör Çufalı'ya Ziyaret

Emniyet Müdürü Turanlı'dan Rektör Çufalı'ya Ziyaret

36 dakika önce

İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı'yı ziyaret etti.

Emniyet Müdürü Turanlı'dan Rektör Çufalı'ya Ziyaret, System.String[]
İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı'yı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede Turanlı, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetler hakkında Çufalı'ya bilgi verdi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde güvenlik açısından alınan tedbir ve önlemlerin de istişare edildiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Çufalı, şehrin huzur ve güvenliği için yaptıkları çalışmalardan dolayı Emniyet Müdürü Turanlı'ya teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Görüşmede, Çufalı ve Turanlı üniversite ve emniyet kurumlarının işbirliği ve paylaşımlarının daha sağlıklı kararlar alma, toplum huzuruna dayalı güven ve kalkınma ortamının temelini oluşturmada önemli bir etken olduğu konusunda ortak görüşlerini ifade etti. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:14 Kaynak: İHA

Zonguldak, Ahmet Metin Turanlı, Bülent Ecevit Üniversitesi, Rektör, Güncel
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