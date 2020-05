Emniyet Müdürü Ulucan, polis annelere çiçek dağıttı - Son Dakika

Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, tüm birimlerde bulunan polis annelerin Anneler Gününü kutladı. Ulucan, "Görevimizi ifa ederken en önemli güç kaynaklarımızdan biri de anne duasıdır" dedi.



Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan "Anneler Günü" münasebetiyle Emniyet Müdürlüğünde bulunan tüm birimlerde görevli polis annelerin "Anneler Günü'nü" çiçek vererek kutladı. Kutlama sırasında polis annelere tek tek çiçek dağıtan Ulucan, "Annelik, yeri doldurulamayan, değeri hiçbir şeyle ölçülemeyen bir duygu, yeni nesillerimizle birlikte geleneklerimizin, değerlerimizin yaşatılması ve geleceğe taşınmasının en önemli güvencesidir. Bizi millet yapan değerlerin her birimizde hayat bulmasında, yaşatılmasında en çok annelerin payı vardır. Kutsal annelik görevinin yanında ayrıca sizler, vatanımıza, bayrağımıza, cumhuriyetimize ve tüm kutsal değerlerimize ne pahasına olursa olsun sahip çıkan, devletin her kesimde, her köşede var olduğunu hissettiren, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlayarak, tüm annelerimizin evlatları için herhangi bir tedirginlik duymaması amacıyla var gücüyle çalışan en zor mesleklerden olan emniyet teşkilatının bir ferdisiniz" ifadelerinde bulundu.



"Güç kaynağımız anne duası"



Emniyet Teşkilatı olarak yüklendikleri sorumlulukları ve görevleri ifa ederken, en önemli güç kaynaklarından birinin de, annelerin hayır duaları olduğunu dile getiren Ulucan, "Onlara layık birer evlat olmak, onları mutlu etmek de evlat olarak bizlerin en büyük vazifesidir.



Güvenlik hizmetlerinin başında gelen polislik mesleğini de kutsal annelik görevinin yanında gece gündüz demeden başarıyla yürüten siz değerli meslektaşlarımın anneler gününü kutluyor, evlatlarınızla ve tüm sevdiklerinizle, sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum" dedi. - ANTALYA