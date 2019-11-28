Son Dakika Haberleri: Emniyet Müdürü Ulucan şehit ve gazilerin öğretmen eşleri ile bir araya geldi
Son Dakika Güncel Emniyet Müdürü Ulucan şehit ve gazilerin öğretmen eşleri ile bir araya geldi - Son Dakika

Emniyet Müdürü Ulucan şehit ve gazilerin öğretmen eşleri ile bir araya geldi

6 saat önce

İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, şehit ve gazilerin öğretmen eşleri ile bir araya geldi.

Emniyet Müdürü Ulucan şehit ve gazilerin öğretmen eşleri ile bir araya geldi, System.String[]

İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, şehit ve gazilerin öğretmen eşleri ile bir araya geldi.


24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve eşi Selda Ulucan, şehit ve gazilerin öğretmen eşleri ve aileleri ile kahvaltı programında bir araya geldi. Ulucan kahvaltı programında, dünyanın en onurlu mesleklerinin başında gelen öğretmenliğin, emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, saygın bir meslek olduğunu ve bu özel günde aziz şehitlerin ve kahraman gazilerin öğretmen eşleri ve aileleri ile bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.


Ayrıca, şehit ve gazilerin Antalya merkezi ile Alanya, Manavgat ve Korkuteli ilçelerinde ikamet eden öğretmen eşleri okullarında ziyaret edilerek çiçek taktim edildi. - ANTALYA

Mehmet Murat, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:14 Kaynak: İHA
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