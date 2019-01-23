Son Dakika Haberleri: Emniyet Müdürü Ulucan, Şırnak Gazisini Ziyaret Etti

Emniyet Müdürü Ulucan, Şırnak Gazisini Ziyaret Etti

1 saat önce

Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve beraberindekiler gazi polis memuru Murat Sert'i ziyaret etti.

Emniyet Müdürü Ulucan, Şırnak Gazisini Ziyaret Etti, System.String[]
Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve beraberindekiler gazi polis memuru Murat Sert'i ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, il emniyet müdür yardımcıları ile birlikte, 2016 yılında Şırnak'ta terör örgütü tarafından silahlı saldırısı sonucu gazi olan polis memuru Murat Sert'i, ziyaret etti.

Vatan için şehit olanların, ailelerinin ve gazilerin her zaman yanında olduklarını belirten Ulucan, her türlü sıkıntı ve sorunlarının giderilmesi için teşkilat olarak bütün gayreti göstereceklerini dile getirdi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:07 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ülkü Ocakları, Yılmaz Özdil'e Tepki Amacıyla 1881 Nutuk Dağıtma Kararı Aldı MHP 21 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı

TSK, Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı Teröristleri Obüslerle Vurdu Müjdat Gezen'in Adli Kontrol Kararı Kaldırıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 19:40:20. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emniyet Müdürü Ulucan, Şırnak Gazisini Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]