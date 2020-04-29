Emniyet müdürü vatandaşa maske ve maske aparatı dağıttı - Son Dakika

- Emniyet müdürü vatandaşa maske ve maske aparatı dağıttı

Devamlı maske takmaktan dolayı kulak arkaları yara olan vatandaşlar, Doğan'ın maske aparatı hediyesiyle mutlu oldu

MANİSA - Kırkağaç İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, temin ettikleri biner adet maske ve maske aparatını, pazarcı esnafına, vatandaşlara ve kamu kurumlarında çalışan memurlara dağıttı. Maske ve aparatının nasıl kullanılacağını tek tek anlatan Doğan'ın hediyesi vatandaşları memnun etti.

Korona virüs salgını nedeniyle herkesin takmaya başladığı maskeler, zamanla kulak arkalarının yara olmasına neden olurken Manisa'nın Kırkağaç İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan'ın vatandaşlara hediye ettiği maske ve maske aparatları memnuniyetle karşılandı. Kırkağaç İlçe Emniyet Müdürü Doğan'ın, maske aparatlarını vatandaşlara tek tek bizzat kendisi takarak, kullanım şeklini anlatması dikkatlerden kaçmadı.

İlk olarak ilçe esnafını gezen Doğan ve polis ekipleri, daha sonra ise pazarcı esnafına, son olarak ise kamu kurumlarına giderek hem maske hem de maske aparatı dağıttı.

Devamlı takılan maskelerin kulak arkalarını rahatsız etmesi sonrası, üretilen maske aparatlarını Kırkağaçlılar için temin ederek tek tek vatandaşlara dağıtan Doğan, yüzleri güldürdü.

Konuyla ilgili İHA muhabirine özel bir açıklama yapan Kırkağaç İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, "Kırkağaç Kaymakamlığı öncülüğünde maske ve maske aparatı dağıtımı gerçekleştirdik. Halkımızın ve özellikle pazarcı esnafımızın sabit olarak taktığı maskelerin kulak arkalarına verdiği rahatsızlığı önlemek için Kırkağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak genç mühendislerimiz tarafından üretilen biner adet maske aparatı ile maskeyi insanlarımıza dağıttık. Vatandaşımızın bu zor gününde bir nebze olsun yanında olabildiysek, teşkilat olarak bundan onur duyarız. Her zaman vatandaşlarımızın yanında olacağız ve elimizden gelen yardımı da yapmaya devam edeceğiz" dedi.

İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan'ın maske ve maske aparatı dağıtmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Pazarcılar Derneği Başkanı Ali Doğan ise, "Müdürümüze teşekkür ediyoruz. Pazarcı arkadaşlarımızın sürekli maske takması sebebiyle kulaklarının arkası tahriş oluyordu. Çok güzel bir uygulama sağ olsunlar. Bizde pazarcı esnafları olarak elimizden geldiği kadar kurallara uymaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

Maske ve maske aparatlarını alan vatandaşlar ise Kırkağaç İlçe Emniyet Müdürü Doğan ve polis ekiplerine teşekkür etti.